У складі ЗСУ з’явилася рота ударних БпЛА "Фаворит"

Нова рота діє під командуванням Дениса Перча, співзасновника й віце-президента Української федерації MAA (UFMAA), віце-президента професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну в складі ЗСУ. Більшість воїнів "ФАВОРИТА" - його друзі, а також спортсмени та тренери.

"У нас дуже близькі та дружні стосунки, багатьох із побратимів я знаю вже багато років. Це допомагає на полі бою, бо працюємо як один механізм. Зараз ми постійно переміщуємось по країні, зміцнюючи позиції ЗСУ та ТрО на найгарячіших точках", - розповів Денис Перч.

Бійців підрозділу об’єднує не лише захоплення спортом, а й професійне знання військової справи, яке вони здобували на регулярних тренуваннях та під час виконання складних завдань на різних ділянках фронту.

За словами командира, до складу роти увійшли виключно добре підготовлені та вмотивовані спеціалісти з реальним бойовим досвідом.

"Бійці мого підрозділу дійсно професіонали високого рівня. Зібрати всіх разом вартувало певних зусиль, але це важливий крок для нашої перемоги. Вдячний командуванню, що саме мені випала честь керувати цим підрозділом. З багатьма хлопцями ми вже працювали разом. Тут всі поєднані однією метою - якнайбільше знищувати ворога та наближати перемогу", - додав він.

До моменту створення "ФАВОРИТА" Перч служив у розвідувальній роті, де пройшов шлях від розвідника до командира. У вересні 2022 року бійці під його керівництвом брали участь у контрнаступі на Харківщині, виконували бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Попри відданість військовій справі, Денис не полишає спорту та продовжує залучатись до розвитку MMA в Україні. Завдяки зусиллям UFMMA українські бійці регулярно посідають найвищі сходинки на міжнародних турнірах, а ліга WWFC входить до топ-10 рейтингу з понад 400 професійних ліг, який нині очолює UFC.

Забезпечення підрозділу всім необхідним для виконання бойових завдань на передовій, у тому числі закупівля дронів, відбуватиметься за підтримки меценатів.