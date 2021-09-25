ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не на складах. Беспилотники Bayraktar выполняют боевые задачи, - командующий ВСУ

Новина українською →
Украина, Суббота 25 сентября 2021 19:34
Не на складах. Беспилотники Bayraktar выполняют боевые задачи, - командующий ВСУ Фото: беспилотники Bayraktar выполняют боевые задачи (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции, не пылятся на складах, а выполняют боевые задачи. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Залужного Радио Свобода.

По его словам, турецкие беспилотники рассредоточены по аэродромам и выполняют различные задачи, в том числе и боевые.

"На сегодняшний день Байрактары (турецкие беспилотники Bayraktar TB2, - ред.), находятся там, где должны быть и там, где им больше всего нужно быть. Поэтому на складах их нет, все они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал Залужный.

Напомним, что Украина планирует закупить еще несколько беспилотников у Турции. Об этом рассказало командование ВСУ.

Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники испытали на деле. Появилось видео испытаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия: один боец получил ранение
Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия: один боец получил ранение
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом