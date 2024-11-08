UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Склад наглядової ради "Укрнафти" може не відповідати вимогам статуту: що відомо

Фото: склад наглядової ради "Укрнафти" може не відповідати вимогам статуту
Автор: Олександр Мороз

Склад наглядової ради "Укрнафти", затверджений у 2022 році, не відповідає вимогам Статуту компанії та українського законодавства. Це може робити її рішення нелегітимними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Згідно зі звіту самої наглядової ради "Укрнафи" за 2023 рік, в її складі бракує незалежних директорів, а комітети з питань аудиту та винагород не були сформовані. 

Крім того, окремі члени наглядової ради, серед яких Олександр Грибан та Андрій Гота, фігурують у кримінальних справах.

Наприклад, Грибан є підозрюваним НАБУ і САП у справі про зловживання на 33,7 млн грн під час закупівлі продуктів харчування в якості гуманітарної допомоги.

Також, згідно із оприлюдненим звітом, члени ради до жовтня 2023 року працювали безоплатно, але з листопада 2023 року почали отримувати зарплату понад 340 тисяч гривень на місяць, хоча склад ради за законом є неповноважним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрнафта