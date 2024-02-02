На скільки зростуть зарплати українців цього року: прогноз НБУ

Реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції)у 2023 році зросла на 3,5% після падіння на 11,4% у 2022 році. Цього року реальна зарплата продовжить зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

"Пришвидшення темпів відновлення економіки з 2025 року сприятиме подальшому зростанню реальних заробітних плат, які перевищать свій довоєнний рівень до кінця наступного року", - йдеться в прогнозі.

НБУ зазначає, що надалі вагомим чинником збільшення зарплат стане посилення конкуренції за робочу силу з закордонними роботодавцями.

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,1%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,5%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,2%, реальної - на 8,7%.

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 12,0%, реальна - на 4,9%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,2%, реальна - на 2,7%

Безробіття в Україні

Як зазначили в НБУ, унаслідок зростання попиту на робочу силу в умовах обмеженої пропозиції все більше підприємств відчувають брак кваліфікованих працівників. Це також є свідченням структурних змін та посилення диспропорцій на ринку праці. У результаті, за оцінками НБУ, рівень безробіття в IV кварталі 2023 року хоч і знизився порівняно з ІІІ кварталом, але залишався високим.

"Водночас відмінності між окремими категоріями безробітних посилилися. Якщо до повномасштабної війни рівні безробіття для чоловіків та жінок були досить близькими і шок І кварталу 2022 року майже однаково збільшив безробіття серед представників обох статей, то надалі скорочення безробіття серед чоловіків відбувалося значно швидше, що, ймовірно, пов’язано із мобілізаційними процесами", - йдеться в огляді.

За оцінками НБУ, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці становив 19,0% у 2023 році. НБУ прогнозує, що він впаде до 16,2% у 2024 році, до 13,9% у 2025 році та до 12,2% у 2026 році.

За прогнозом НБУ, попит на робочу силу надалі посилюватиметься на прогнозному горизонті, особливо в міру послаблення безпекових ризиків. Це сприятиме зниженню рівня безробіття. Проте він залишатиметься значним та перевищуватиме свій природний рівень через довгострокові ефекти війни. Зокрема, обмеженою залишатиметься пропозиція робочої сили: у 2024 році через мобілізацію, у наступні роки - через повільне повернення мігрантів з-за кордону. Водночас на ринку праці зберігатимуться диспропорції через зміну структури економіки як унаслідок руйнування під час війни, так і, вірогідно, нерівномірного відновлення галузей та регіонів у повоєнний час.

"Диспропорції на ринку праці на тлі пожвавлення економічної активності та поліпшення фінансового стану підприємств серед іншого тиснутимуть у бік підвищення зарплат у приватному секторі", - прогнозують у НБУ.

Реальна зарплата

За даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2022 році скоротилися на 14,1%.

За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто становила 14 847 гривень, а скоригована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.