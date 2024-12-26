На скільки зросте курс долара наступного року: прогноз інвестбанкіра

Девальвація у наступному році буде спів ставна з темпами 2024 року. Курс долара до гривні зросте від 5% до 10%.
По це заявив керівник департаменту макроекономічних досліджень компанії ICU Віталій Ваврищук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прогноз.
Як зазначив інвестбанкір, Національний банк обере підхід, за якого буде відбуватися така дуже повільна, керована, контрольована девальвація гривні.
"Я би оцінював е темп девальвації протягом 2025 року десь в діапазоні від 5 до 10%", - сказав він.
За його словами, все буде звісно залежати від рішень НБУ. Ці його рішення мають бути узгоджене з цілями монетарної політики з інфляційними цілями.
"Але на моє глибоке переконання, не варто очікувати різкої девальвації, не варто очікувати різких перепадів курсу гривні чи то до долара, чи то до євро, чи то до інших світових валют. Я би сказав, що приблизно ми будемо мати темпи девальвації, співставні з тими, які ми мали за результатами 2024 року", - сказав Ваврищук.
Як зазначив інвестбанкір, якщо говорити про девальвація в діапазоні від 5% до 10%, то це той рівень який точно не створює якихось незручностей чи то для населення, чи то для бізнесу.
Нагадаємо, в інвесткомпанії ICU зазначають, що обмінний курс зараз повністю залежить від бачення НБУ його оптимального рівня, ринкові фактори мають дуже обмежений вплив на курсоутворення.
Аналітики сходяться на думці, що до кінця 2024 року НБУ підніме курс щонайменше до 42 гривень. У першій половині наступного року девальвація буде помірною. За підсумками року курс зросте ще приблизно на 10% до 45-46 гривень.
Офіційний курс долара зріс з початку 2024 року на 10,2% до 41,86 гривень.