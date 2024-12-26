На скільки зросте курс долара наступного року: прогноз інвестбанкіра

Як зазначив інвестбанкір, Національний банк обере підхід, за якого буде відбуватися така дуже повільна, керована, контрольована девальвація гривні.

"Я би оцінював е темп девальвації протягом 2025 року десь в діапазоні від 5 до 10%", - сказав він.

За його словами, все буде звісно залежати від рішень НБУ. Ці його рішення мають бути узгоджене з цілями монетарної політики з інфляційними цілями.

"Але на моє глибоке переконання, не варто очікувати різкої девальвації, не варто очікувати різких перепадів курсу гривні чи то до долара, чи то до євро, чи то до інших світових валют. Я би сказав, що приблизно ми будемо мати темпи девальвації, співставні з тими, які ми мали за результатами 2024 року", - сказав Ваврищук.

Як зазначив інвестбанкір, якщо говорити про девальвація в діапазоні від 5% до 10%, то це той рівень який точно не створює якихось незручностей чи то для населення, чи то для бізнесу.