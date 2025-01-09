Скільки військовозобовʼязаних перебувають у розшуку: відповідь Сухопутних військ

За час повномасштабного вторгнення в Україні понад 500 000 осіб були оголошені в розшук. Національна поліція займається їх пошуком, однак процес ускладнюється через обмежені ресурси та велику кількість осіб.

Про це заявила офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Наталія Кіндратів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір KyivFM.

"Знову ж таки, для Національної поліції - це не є єдиним обовʼязком і розшукати таку кількість людей тими засобами обмеженими, які у них є - це теж доволі складно", - наголосила Наталія Кіндратів.

Органи Національної поліції здійснюють розшук людей, які не виконують своїх обов'язків або переховуються, однак цей процес не є простим. Обмежені ресурси, відсутність достатньої кількості сил та засобів для такого масштабного завдання створюють додаткові труднощі.

Зокрема, для розшуку залучаються слідчі та оперативні групи, які працюють у складних умовах, намагаючись дотримуватися вимог законодавства.

Ситуація ускладнюється тим, що багато осіб, які перебувають у розшуку, просто не покидають свої домівки. Водночас групи оповіщення, які здійснюють перевірки на вулицях або в громадських місцях, не мають можливості вибірково обирати, у кого перевіряти документи, а в кого ні. Вони діють відповідно до постанови, що регламентує їх діяльність.

Такі дії не свідчать про вибіркове ставлення або сегрегацію в роботі ТЦК або Національної поліції. Вони діють з тією ситуацією, яка є на момент проведення перевірок, виконуючи свої обов'язки відповідно до встановлених норм та рамок.