На скільки виросте середня платіжка після підвищення тарифу на світло: відповідь Міненерго
В Україні з 1 червня підвищать тариф на електроенергію для населення. Очікується, що середня платіжка зросте на декілька сотень гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
У відомстві розповіли, що за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год платіжка зросте на 285 гривень.
Підвищення тарифу
Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою тариф на світло для українців зросте з 1 червня. Тепер він становитиме 4,32 гривень за кіловат.
Таким чином, уряд підвищив тариф на 60%. Він діятиме до 1 травня 2025 року.
При цьому під час опалювального сезону діятиме диференційований підхід для тих українців, які мають електричне опалення.
Всі деталі - у матеріалі РБК-Україна.
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