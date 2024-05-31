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На скільки виросте середня платіжка після підвищення тарифу на світло: відповідь Міненерго

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 17:46
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На скільки виросте середня платіжка після підвищення тарифу на світло: відповідь Міненерго Фото: в Україні підвищили тариф на світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 1 червня підвищать тариф на електроенергію для населення. Очікується, що середня платіжка зросте на декілька сотень гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

У відомстві розповіли, що за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год платіжка зросте на 285 гривень.

Підвищення тарифу

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою тариф на світло для українців зросте з 1 червня. Тепер він становитиме 4,32 гривень за кіловат.

Таким чином, уряд підвищив тариф на 60%. Він діятиме до 1 травня 2025 року.

При цьому під час опалювального сезону діятиме диференційований підхід для тих українців, які мають електричне опалення.

Всі деталі - у матеріалі РБК-Україна.

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Міненерго Електроенергія Тарифи
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