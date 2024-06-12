У скільки українцям обійдеться окрошка і чи вигідно готувати страву вдома

Ціна продуктів на окрошку

Для приготування окрошки (холодника) за класичним рецептом знадобляться огірки, редиска, картопля, зелень, зелена цибуля. М'ясну складову обирають за вподобаннями: варена ковбаса, відварна яловичина чи курятина. Те саме стосується й заправки. Це можуть бути кефір, квас, простокваша, мінеральна вода зі сметаною чи майонезом.

За даними мереж супермаркетів, на 3-літрову каструлю окрошки вартість овочів буде такою:

Картопля – 10,5 грн за 300 г (середня ціна за 1 кг – 35 грн).

за 300 г (середня ціна за 1 кг – 35 грн). Огірки – 14,97 грн за 300 г (середня ціна 49,99 грн/кг)

за 300 г (середня ціна 49,99 грн/кг) Редиска – 7 грн за 200 г (середня ціна 35 грн/кг)

за 200 г (середня ціна 35 грн/кг) Зелена цибуля – 15 грн за пучок

за пучок Зелень кропу - 10 грн за 50 г (середня ціна за 100г – 20 грн).

За рецептом для приготування потрібно 4 яйця. Їх вартість складе 14,4 грн, якщо десяток яєць категорії С0 в середньому по магазинах коштує 36,16 грн.

Найекономніша окрошка вийде з курячим філе. Його потрібно 300 грамів. Зараз середня ціна 1 кг філе становить 160,9 грн, тож за м'ясо птиці для страви доведеться сплатити 48,27 грн.

Скриншот atbmarket.com

Яловичина обійдеться у 84,1 грн (300 г) при середній ціні за 1 кг – 280,54 грн.

Тим, хто хоче приготувати окрошку з вареною ковбасою, доведеться витратити від 70 грн за 300 г залежно від торгової марки.

Тепер розберемося із заправкою. Якщо заливати основу кефіром, вартість 950 мл складе від 39 грн (наприклад, "Галичанський" 2,5% у мережі Varus).

Скриншот varus.ua

Для заправки на воді потрібно буде купити 1 л мінералки (в середньому 14 грн) та майонез (23 грн за 150 г) чи сметану 15% (25 грн за баночку 180 г). Тобто за рецептом як на кефірі, так і на воді зі сметаною чи майонезом, вартість заправки становитиме близько 40 грн.

Таким чином, ціна найдешевшої домашньої окрошки з куркою дорівнюватиме 160,14 грн (32,03 грн за порцію 300 г).

Холодник з яловичиною обійдеться в 195,97 грн (39,19 грн/ порція), з ковбасою – 181,87 грн (36,38 грн/ порція).

Вартість окрошки в закладах Києва

Мережа "Пузата хата" пропонує страву під назвою "Холодний суп" з ковбасою за 76 грн (порція 360 г). Є й менша порція 240 г за 50 грн.

Скриншот puzatahata.ua

У меню кафе "Рукола" є окрошка на кефірі з куркою та з шинкою за 129 грн (300 г).

Скриншот rukola4.choiceqr.com

В піцеріях il Molino також є окрошка в сезонному меню. За порцію страви на воді зі сметаною та курячим філе потрібно заплатити 125 грн.

В мережі "МАМА МАНАНА" пропонують окрошку по-грузинськи з курячим м'ясом під айраном. Ціна за порцію 300 г – 185 грн.

Скриншот mamamanana.com.ua

Готову страву можна купити в кулінаріях супермаркетів. До прикладу, у Varus 300 г окрошки коштуватиме 57,45 грн, у мережі Novus – 56,7 грн. У "Сільпо" ціна на м'ясний холодник із кефіром та вареною ковбасою 44,7 грн (300 г).

Тож приготувати окрошку вдома виходить дешевше. Проте варто додати, що при визначенні ціни домашньої страви не враховувалися витрати на воду, електрику та безпосередньо вартість "кухонної праці".

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталу Мінфін та мерез супермаркетів Novus, Varus, АТБ, "Сільпо", меню закладів "Пузата хата", "Рукола", il Molino, "МАМА МАНАНА".