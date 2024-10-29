Скільки українців повернуться з-за кордону під час війни: що каже демограф

Кількість українських біженців у Європі налічує вже більше 6,2 млн. З них близько 25% вирішили, що залишаться за кордоном. До 40% українців кажуть, що хочуть повернутися. Проте, за словами демографа, треба боротися за той відсоток українців, які ще не визначилися.

"Треба підтримувати з ними контакт, допомагати якось. Щоб вони бачили, що за них теж піклуються, що вони потрібні своїй країні", - зазначив Гладун.

За словами демографа, виділяти великі суми грошей для біженців не варто. Допомагати треба тим, хто постраждав та чиї будинки зруйновані. Незалежно від того, за кордоном ця людина чи в Україні.

Наразі в Україні вже більше 4 млн внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які залишили своє житло, але залишилися в країні.

"Нам всі плани треба будувати не на 52 млн, навіть не на 42. А визнати і відверто сказати, що нас в країні після війни буде приблизно 30 млн. І вже під цю чисельність планувати і економіку, і розвиток соціальної інфраструктури, і подальше життя," - зауважив демограф.