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Скільки українців підтримують незалежність та як ставляться до свята: дані КМІС

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 10:57
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Скільки українців підтримують незалежність та як ставляться до свята: дані КМІС Фото: Незалежність підтримують більше 90% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Для українців День Незалежності зараз - це найбільш важливе з нерелігійних свят. Ставлення до нього за останні роки радикально змінилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМІС.

Як зазначають соціологи, у 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2024 році - 64%.

Скільки українців підтримують незалежність та як ставляться до свята: дані КМІС

У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День Конституції), а зараз це одне з трьох найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам. Причому найбільш значні зміни відбулися після широкомасштабного вторгнення РФ.

Скільки українців підтримують незалежність та як ставляться до свята: дані КМІС

Незалежність підтримують 90-95%

За даними КМІС, станом на лютий 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) абсолютна більшість українців (81%) підтримували Незалежність України (прагнули об’єднання з Росією – 16%).

У 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність і 32% хотіли об’єднання з Росією, у 2000-х роках у середньому 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією.

Наразі ж показник тих, хто виступає за Незалежність (нижня межа), становить не менше 87% (а частка тих, хто прагне об’єднання з Росією, становить 0,3%). Крім цього, зараз 13% не визначилися із своєю відповіддю на запитання.

Скільки українців підтримують незалежність та як ставляться до свята: дані КМІС

Як зазначають соціологи, ці люди як могли вагатися і наближатися до табору противників Незалежності, так і вагатися щодо формату відносин з Росією, але підтримувати Незалежність.

"На нашу думку, більшість із них насправді є прихильниками Незалежності і скоріше вагаються, якою має бути конфігурація відносин з Росією (між Незалежною Україною і Росією). Тому фактичний рівень підтримки незалежності вищий за зазначені 87% і, скоріше за все, становить не менше 90-95%", - йдеться повідомленні КМІС.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, опитування КМІС засвідчували усвідомлення важливості та ріст підтримки Незалежності, формування сучасної української громадянської нації.

"Так, дискусії з певних питань та векторів розвитку України були дуже емоційними. Проте самі українці бачили Україну незалежною державною", - сказав соціолог.

За його словами, у 2013 році, перед Революцією Гідності та перед початком агресії Росії, абсолютна більшість українців бачили Україну незалежною.

"Саме тому Росія зазнала спочатку провалу в 2014 році з "російською весною", а в 2022 році зазнала провалу із швидкою окупацією України. Українська нація та плекання Незалежності формувалися і до 2014 року, а агресія Росія лише прискорила неухильні історичні процеси. У горнилі ж жорстокої війни українська нація остаточно загартувала свої сили та продемонструвала залізну волю до життя", - додав Грушецький.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні 23 роки соціологічних досліджень. Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в серпні 2024 року, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.

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