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Скільки українців отримали у січні субсидії: дані Пенсійного фонду

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 23:49
Скільки українців отримали у січні субсидії: дані Пенсійного фонду Фото: скільки українців отримали у січні субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Не зважаючи на війну українці і далі продовжують отримувати субсидії та пільги для оплати комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Так, у січні 2023 року житлові субсидії та пільги отримували понад 2,6 млн українців. При цьому 1,8 мільйона отримують їх за допомогою уповноважених банків - Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк Аваль та інших.

Ще 874,1 тис. осіб (32,9%) отримують кошти на оплату житлово-комунальних послуг через відділення Укрпошти.

Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності отримувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ "Укрпошта" у січні 2023 року.

За даними ПФУ, всього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисячі осіб. З них 1 млн. 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисячі - через АТ "Укрпошта".

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