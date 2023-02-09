Скільки українців отримали у січні субсидії: дані Пенсійного фонду
Не зважаючи на війну українці і далі продовжують отримувати субсидії та пільги для оплати комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України.
Так, у січні 2023 року житлові субсидії та пільги отримували понад 2,6 млн українців. При цьому 1,8 мільйона отримують їх за допомогою уповноважених банків - Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк Аваль та інших.
Ще 874,1 тис. осіб (32,9%) отримують кошти на оплату житлово-комунальних послуг через відділення Укрпошти.
Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності отримувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ "Укрпошта" у січні 2023 року.
За даними ПФУ, всього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисячі осіб. З них 1 млн. 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисячі - через АТ "Укрпошта".