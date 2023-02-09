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Сколько украинцев получили в январе субсидии: данные Пенсионного фонда

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 23:49
Сколько украинцев получили в январе субсидии: данные Пенсионного фонда Фото: сколько украинцев получили в январе субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Несмотря на войну, украинцы и дальше продолжают получать субсидии и льготы для оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Так, в январе 2023 года жилищные субсидии и льготы получали более 2,6 млн. украинцев. При этом 1,8 миллиона получают их с помощью уполномоченных банков - Сбербанк, Приватбанк, Райффайзен банк Аваль и других.

Еще 874,1 тыс. человек (32,9%) получают средства для оплаты жилищно-коммунальных услуг через отделения Укрпочты.

Ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот из-за уполномоченных банков и АО "Укрпочта" в январе 2023 года.

По данным ПФУ, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн. 785 тысяч человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи - через АО "Укрпочта".

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комуналка субсидії Пенсионный фонд Украины
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