UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки українців довіряють телемарафону "Єдині новини": дані кінця 2023 року

Фото: Телемарафону "Єдині новини" довіряють 43% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник впав до 43%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Разом з цим до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону. Решта 19% мають невизначене ставлення. Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Серед тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, довіряють телемарафону 52% (не довіряють - 29%. Серед тих, хто президенту не довіряє, рівень довіри значно нижчий - довірять 12%, не довіряють - 69%.

У всіх регіонах приблизно однакова кількість населення (42-44%) довіряють телемарафону "Єдині новини".

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, важливо розуміти, що після вторгнення ландшафт споживання інформації радикально змінився і телебачення тепер дивиться меншість населення (зокрема, перегляд телемарафону не такий значний, як багато кому може здаватися). Крім цього, зараз загалом значно знизилася довіра до українських ЗМІ, тобто є загальна проблема з довірою ЗМІ (а не лише телемарафону).

"У будь-якому випадку показники довіри до телемарафону хоч і знизилися, але ще багато людей довіряють йому. Як ми зазначали в жовтні, при нинішніх показниках довіри зберігається оптимальна можливість для менш проблемної трансформації телемарафону в інший формат, який буде більше відповідати інформаційним потребам поточної ситуації", - сказав він.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, опитування КМІС показало падіння довіри до органів влади України. Значно втратили довіру українські ЗМІ, чиї показники довіри повернулися до рівня грудня 2021 року. Так, за останній рік з 57% до 29% стало менше тих, хто довіряє українським ЗМІ (натомість з 14% до 40% стало більше тих, хто не довіряє їм).

"Єдині новини" - загальноукраїнський інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну.

Контент виробляють суспільний мовник Національна суспільна телерадіокомпанія України, три приватні медіахолдинги 1+1 Media, Starlight Media, Inter Media Group, "Ми - Україна", а також телеканал "Рада", що належить Верховній раді України. Кожна компанія веде мовлення проміжком часу 6 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
телемарафон