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Скільки українців були позбавлені волі окупантами: дані Мінреінтеграції

Фото: у Мінреінтеграції назвали кількість українців, які пережили полон російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Станом на сьогодні офіційно встановлено факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні. Для них передбачена фінансова допомога від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

У відомстві розповіли, що вже було проведено вісім засідань Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України.

"За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних)", - йдеться у заяві.

Робота Комісії

Така Комісія при Мінреінтеграції була створена на виконання закону № 2010-ІХ, який набрав чинності майже рік тому. До складу входять 18 членів (5 з яких - представники громадських організацій).

За результатами засідань Комісії нові дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок російської військової агресії проти України.

Допомога особам, що пережили полон окупантів, та їх сім'ям

Ґрунтуючись на нові дані Комісії, Мінреінтеграція здійснює виплати одноразової та щорічної державної допомоги.

З початку цього року вже було виплачено 422 мільйони гривень звільненим із полону, а також сім'ям військовополонених, цивільних заручників та політв'язнів.

Як отримати фіндопомогу

Для отримання зазначеної грошової допомоги від держави слід звернутися до Мінреінтеграції.

З алгоритмом дій та переліком необхідних документів можна ознайомитись за цим посиланням.

 

 

Нагадаємо, що звільнені з полону українці та ті, хто залишився в неволі, можуть отримати виплати. Обиратиме претендентів на отримання грошової допомоги спеціальна комісія.

Раніше в Мінреінтеграції розповіли, чому люди відмовляються від евакуації із зони бойових дій.

Також повідомлялося, що міністерство працює над списком місць тимчасового проживання внутрішніх переселенців.

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Війна Росії проти УкраїниМіністерство реінтеграції