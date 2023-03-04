Скільки українці витрачають в мережі Інтернет та магазинах: названо середній чек

В Україні та за кордоном здійснено 5 194,4 млн безготівкових операцій на суму 3 443,9 млрд грн. Це більше на 4,1% за кількістю та на 56,9% за сумою порівняно з травнем - груднем 2021 року.

Середня сума однієї операції в Україні у травні - грудні 2022 року становила:

у торговельній мережі - 290 грн (в аналогічному періоді 2021 року - 231 грн),

із переказу з картки на картку - 2 448 грн (1 552 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 379 грн (359 грн)

За даними НБУ, кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі порівняно з січнем 2022 року була меншою на 6,5% та становила 359,2 тис.

Водночас кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в мережі Інтернет, у грудні 2022 року вже перевищила довоєнний рівень та становила 316,2 тис.

Через тимчасову окупацію окремих територій скоротилася й кількість працюючих банкоматів - до 15,6 тис. у грудні 2022 року (це на 15% менше порівняно з довоєнним січнем).

Кількість платіжних карток, які використовували для здійснення видаткових операцій у грудні 2022 року, становила 46,3 млн, що на 4% менше, ніж минулого року.



У лютому - квітні 2022 року подання статистичної звітності щодо операцій з платіжними картками було призупинено