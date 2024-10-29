Скільки українських дітей зникло безвісти: у МВС назвали офіційну статистику

За його словами, всього в Єдиному реєстрі зниклих безвісти вказано понад 52 тисячі людей.

"І якщо говорити безпосередньо про записи в реєстрі, то понад 1700 дітей станом на сьогодні враховано в реєстрі осіб, які зникли безвісти за особливих обставин", - наголосив Тимченко.

Він нагадав, що українці можуть передати інформацію до реєстру через підрозділи Нацполіції. Після цього представники Секретаріату уповноваженого по особах, які зникли безвісти за особливих обставин, перевіряють дані та вносять їх до Реєстру.