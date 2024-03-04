Скільки в Україні виявили фальшивих доларів та яких номіналів: відповідь НБУ

За 2023 рік банки та фінансові установи по всій Україні вилучили з обігу менше ніж 700 підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році - близько 600).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Серед вилучених з обігу у 2023 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США - 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро торік припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів);

50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Що робити, якщо є сумніви щодо справжності грошей

У НБУ повідомляють, що в разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти можна звернутися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень НБУ.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення НБУ повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

Нагадаємо, за даними НБУ у 2023 році на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало 2,1 виявлених підроблених банкнот. Найчастіше підробляють 200 та 500 гривень старого зразка.