Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду

Україні потрібно протягом опалювального сезону імпортувати близько 2 млрд кубометрів газу. Це потребує значних фінансових ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

"Потреба в імпорті щонайменше 2 млрд кубометрів газу в найближчі місяці для забезпечення опалювального сезону та покриття збільшення використання газу в структурі виробництва електроенергії створює тиск на фінанси Нафтогазу", - йдеться в листі.

Крім того, уряд вже надає непряму фінансову підтримку "Нафтогазу" у формі зниження ренти на газ, а також відшкодовує групі витрати, пов'язані з покладанням спеціальних обов'язків щодо надання суспільних послуг (ПСО).

"У разі несприятливого сценарію, за яким потребуватимуться більші обсяги імпорту газу, ми забезпечимо мобілізацію коштів з відповідних джерел фінансування", - йдеться в Меморандумі.