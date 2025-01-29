Скільки цивільних досі залишаються у Покровську: відповідь ОВА

У Покровську Донецької області наразі залишаються близько семи тисяч людей. Всіх дітей вдалося вивезти.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.
"У Покровську зараз залишаються близько семи тисяч людей, дітей з міста ми вивезли всіх", - сказав Філашкін.
Він нагадав, що через небезпечну військову ситуацію у Покровську з 28 січня припинили роботу стаціонарні відділення "Укрпошти", але на території міста працюватиме мобільне пересувне відділення.
"У Покровську майже весь центр зруйнований. Ті відділення, де знаходилася Укрпошта, майже зруйновані. Буде працювати мобільне відділення "Укрпошти" на броньованому транспортному засобі. Заздалегідь будемо повідомляти людей та здійснювати всі послуги", - додав глава ОВА.
За його словами, на сьогодні ще є можливість у людей виїхати з обстрілюваного міста.
"Змога виїхати у людей ще є. Працюють органи влади, підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, волонтери допомагають, виїзні шляхи працюють, але кожного дня, кожного разу ворог FPV-дронами перешкоджає всім транспортним засобам, які заїжджають у місто", - розповів Філашкін.
Нагадаємо, останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.
При цьому Трегубов уточнював, що на Покровському напрямку відбувається близько половини всіх бойових зіткнень. Під Покровськом велика кількість малих бойових зіткнень.
Станом на початок січня було відомо, що в Покровську залишалося ще близько 7 300 мирних жителів.
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