Скільки цивільних досі залишаються у Покровську: відповідь ОВА

"У Покровську зараз залишаються близько семи тисяч людей, дітей з міста ми вивезли всіх", - сказав Філашкін.

Він нагадав, що через небезпечну військову ситуацію у Покровську з 28 січня припинили роботу стаціонарні відділення "Укрпошти", але на території міста працюватиме мобільне пересувне відділення.

"У Покровську майже весь центр зруйнований. Ті відділення, де знаходилася Укрпошта, майже зруйновані. Буде працювати мобільне відділення "Укрпошти" на броньованому транспортному засобі. Заздалегідь будемо повідомляти людей та здійснювати всі послуги", - додав глава ОВА.

За його словами, на сьогодні ще є можливість у людей виїхати з обстрілюваного міста.

"Змога виїхати у людей ще є. Працюють органи влади, підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, волонтери допомагають, виїзні шляхи працюють, але кожного дня, кожного разу ворог FPV-дронами перешкоджає всім транспортним засобам, які заїжджають у місто", - розповів Філашкін.