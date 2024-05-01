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Скільки шкіл України вивчають російську як окремий предмет? Звіт омбудсмена

Ілюстративне фото: в Україні три школи вивчають російську мову (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Станом на 20 липня 2023 року підконтрольній Україні території працювало 10 863 закладів дошкільної освіти. Водночас у трьох школах російську мову викладають як окремий предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, який представив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За даними омбудсмена, наразі в Україні закладів дошкільної освіти на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. При цьому 20% дошкільнят не розуміють українську мову.

Відомо, що  українською мовою виховувались 927 144 дошкільняти. Уу садочках Закарпатської області угорською мовою виховувалися 10% дітей. А У Чернівецькій області румунською мовою виховували 12% дітей.

Також в Україні зменшилась кількість закладів загальної середньої освіти скоротилася на 2,3%. У 12 352 школах навчався 3 867 801 учень. Варто зауважити, що кількість школярів, які вивчають російську мову як окремий предмет, скоротилася до 768. Російську мову продовжують викладати у трьох школах країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін підтримав Державну цільову національно-культурну програму забезпечення функціонування української мови як державної. Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 7,8 млрд гривень.

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