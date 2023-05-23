Скільки росіян воює в районі Бахмута і які їхні втрати: відповідь ЗСУ

Наразі в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських військових. Їхні щоденні втрати на фронті сягають понад 100 вбитими й стільки ж - пораненими.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

За його словами, в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських військ, у них приблизно 250 танків, до 300 артилерійських гармат і до 150 РСЗВ.

"Що стосується втрат, учора Джо Байден сказав про приблизно 100 тисяч пораненими та вбитими. Перед тим контрадмірал Джон Кірбі теж казав про 100 тисяч, з яких, за його словами, 20 тисяч точно летальні жертви. Наш міністр оборони Олексій Резніков називав втрати в 70 тисяч, але, можливо, він говорив про меншу ділянку", - сказав Череватий.

Він зазначив, що всі ці цифри абсолютно релевантні з огляду на їхні щоденні втрати: понад 100 вбитими й стільки ж - пораненими.

"Цифра за останню добу (21-22 травня, - ред.) - 120 вбитих та 144 поранених. Це якраз середньостатистичний показник. Це мова про Бахмут та околиці", - розповів речник.

Бої за Бахмут

Нагадаємо, бої за Бахмут безперервно тривають із серпня 2022 року.

Варто зауважити, що кілька днів тому росіяни почали заявляти про повну окупацію Бахмута. Офіційні представники України спростували такі заяви та зазначили, що наші захисники продовжують обороняти частину міста.

До того ж у травні бійці ЗСУ розпочали успішне просування під Бахмутом. Протягом тижня українським бійцям вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу.

Наразі у Бахмуті ворог знизив темпи наступальних дій.

За даними Інституту вивчення війни на ранок 23 травня, на північ і південь від Бахмута ЗСУ ведуть бої за захоплення висот, а в самому місті наші воїни утримують укріпрайон. Українським захисникам вдалося просунутися на 200-400 метрів.