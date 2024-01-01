ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки ракетоносіїв вивела РФ з ранку в море: відповідь ВМС

Україна, Понеділок 01 січня 2024 09:45
UA EN RU
Скільки ракетоносіїв вивела РФ з ранку в море: відповідь ВМС Фото: РФ вивели три ракетоносія у Чорне море 1 січня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вранці 1 січня вивела в Чорне море три ракетоносії з "Калібрами". Їхній загальний залп - 24 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили України.

"В Чорному морі 5 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними військових, в Азовському морі наразі знаходиться 1 ворожий корабель.

"А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - додали у ВМС.

Атака дронів по Україні у новорічну ніч

Російські війська в ніч з 31 грудня на 1 січня випустили рекордну кількість дронів-камікадзе по Україні. Зокрема, лише у зоні відповідальності ОК "Південь", за словами спікера Наталії Гуменюк, РФ випустила близько 60 БПЛА. Вибухи лунали у Миколаєві, Херсонській області. Крім того, російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Також уламки дронів стали причиною пожеж у музеї Шухевича та в одному із гуртожитків Львова. А на Хмельниччині через атаку БПЛА поранення отримала дитина. Загалом окупанти вдарили по Україні в новорічну ніч 90 дронами та 8 ракетами, а ППО вдалося збити 87 дронів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році