Скільки ракетоносіїв вивела РФ з ранку в море: відповідь ВМС

Росія вранці 1 січня вивела в Чорне море три ракетоносії з "Калібрами". Їхній загальний залп - 24 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили України .

"В Чорному морі 5 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними військових, в Азовському морі наразі знаходиться 1 ворожий корабель.

"А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - додали у ВМС.

Атака дронів по Україні у новорічну ніч

Російські війська в ніч з 31 грудня на 1 січня випустили рекордну кількість дронів-камікадзе по Україні. Зокрема, лише у зоні відповідальності ОК "Південь", за словами спікера Наталії Гуменюк, РФ випустила близько 60 БПЛА. Вибухи лунали у Миколаєві, Херсонській області. Крім того, російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Також уламки дронів стали причиною пожеж у музеї Шухевича та в одному із гуртожитків Львова. А на Хмельниччині через атаку БПЛА поранення отримала дитина. Загалом окупанти вдарили по Україні в новорічну ніч 90 дронами та 8 ракетами, а ППО вдалося збити 87 дронів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.