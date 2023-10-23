Скільки ракет і дронів випустила Росія по Києву за рік: дані КМВА
За дванадцять місяців російські загарбники під час своїх повітряних атак випустили по Києву близько семисот ракет різних типів та ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка.
Чиновник наголосив на важливості нарощування систем протиповітряної оборони, що є пріоритетом не лише для столиці України, а й для інших міст.
"Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони! Бо у ворога вистачає зброї аби масовано атакувати українські міста", - зазначив він.
Так, представник адміністрації навів дані статистики лише для одного Києва за останні 12 місяців. За рік по місту війська РФ запустили:
- понад 300 крилатих ракет різного типу;
- 14 балістичних ракет;
- майже 400 ударних БПЛА типу "Shahed".
"Тому нарощування систем ППО - пріоритет і для Києва, і для решти міст України. Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе - ефективні системи ППО, де поєднується новітні та старі зразки, радянські і натівські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування”, - каже начальник КМВА.
Також він додав, що Україна очікує підтримки від союзників і партнерів, оскільки "кожний зенітно-ракетний комплекс, кожен "Gepard" або кожен "Piorun" - це збережене життя і внесок у нашу перемогу!"
Нагадаємо, раніше начальник КМВА розповів, що навколо Києва побудовано багаторівневу систему ППО, яка складається з різних видів озброєння. Чиновник розкрили "секрети" протиповітряної оборони української столиці.
Додамо, нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що за вересень Росія застосувала проти України понад 500 безпілотників. За його словами, ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю атак ворога із застосуванням дронів-камікадзе.
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