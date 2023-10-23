Скільки ракет і дронів випустила Росія по Києву за рік: дані КМВА

За дванадцять місяців російські загарбники під час своїх повітряних атак випустили по Києву близько семисот ракет різних типів та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка .

Чиновник наголосив на важливості нарощування систем протиповітряної оборони, що є пріоритетом не лише для столиці України, а й для інших міст.

"Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони! Бо у ворога вистачає зброї аби масовано атакувати українські міста", - зазначив він.

Так, представник адміністрації навів дані статистики лише для одного Києва за останні 12 місяців. За рік по місту війська РФ запустили:

понад 300 крилатих ракет різного типу;

14 балістичних ракет;

майже 400 ударних БПЛА типу "Shahed".

"Тому нарощування систем ППО - пріоритет і для Києва, і для решти міст України. Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе - ефективні системи ППО, де поєднується новітні та старі зразки, радянські і натівські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування”, - каже начальник КМВА.

Також він додав, що Україна очікує підтримки від союзників і партнерів, оскільки "кожний зенітно-ракетний комплекс, кожен "Gepard" або кожен "Piorun" - це збережене життя і внесок у нашу перемогу!"