Скільки проміле: з яким ступенем сп'яніння можна сідати за кермо

Відповімо відразу: за будь-якого стану сп’яніння сідати за кермо не можна. Тому що п’яний водій є потенційним убивцею і цим все сказано. І те, що українське законодавство допускає вміст алкоголю у повітрі, що видихається, до 0,2 проміле, цього факту ніяк не скасовує.

Звідки взялися 0,2 проміле

У світі є багато країн, де допустима норма вмісту алкоголю дорівнює 0 проміле. Але тамтешня практика свідчить, що через це виникає досить багато непорозумінь.

По-перше, через особливості організму та після вживання деяких продуктів навіть у людини, яка не вживала спиртного, рівень алкоголю в крові може становити 0,1 – 0,2 проміле. У медиків це називається "безсимптомним" сп’янінням, адже на поведінці людини та її здатності керувати технікою ці міліграми ніяк не позначаються. Виходить, у випадку перевірки такі люди бувають покарані ні за що.

По-друге, і електронні прилади, і лабораторне обладнання часто мають похибку – через яку може постраждати невинний водій. І це особливо актуально на фоні описаного вище та за тієї суворої відповідальності, яку передбачає Закон за п’яну їзду.

Відтак, українським законодавство ще 2008 року було запроваджено не нульовий ліміт вмісту алкоголю в організмі водія – держава допустила 0,2 проміле.

Як визначається ступінь сп’яніння

Певно, варто нагадати, що остаточно ступінь сп'яніння – або сам факт його наявності – офіційно можна визначити тільки силами професійного медика у медичному закладі, який має на те спеціальний дозвіл. А замір, який виконується поліцейським приладом на дорозі, водій може не визнати. До речі, проводитись він має у присутності двох понятих, які не можуть бути поліцейськими та іншими зацікавленими особами.

Важливо нагадати також, що огляд особи на предмет сп’яніння, проведений з порушенням вимог Статті 226 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважається недійсним. Так само буде недійсним огляд, який провели біля транспортного засобу на дорозі за допомогою алкотестера, який не має сертифікату відповідності та свідоцтва про повірку. Ці папери патрульні повинні пред`явити на вимогу водія.

Якщо коротко

Так, сідати за кермо після чарки не можна. Але якщо застілля було учора, а сьогодні вас зупинив патруль і один з поліцейських до вас явно принюхується? По-перше, це ваша помилка, бо 8 – 10 годин, що минули від останнього келиха, аж ніяк не гарантують, що ви вже тверезі. А по-друге, не поспішайте піднімати білий прапор.

Раніше потрібного не зізнавайтесь у тому, що було учора. І пам’ятайте, що "задувка" драгером на дорозі – це лише попередня перевірка. Яка покаже патрульним (тими самими 0,2 проміле), чи варто везти вас на конкретний правомочний огляд до лікарні. Якщо прилад на дорозі покаже не більше 0,2-х, підстав для поїздки до медзакладу не буде. Як і інших претензій до вас.