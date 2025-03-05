Скільки повернутих з Росії тіл українців мають ознаки тортур: відповідь МВС

З усієї кількості тіл українців, які вдається повернути з російських СІЗО та в'язниць, 80 відсотків мають ознаки різних тортур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова завідувачки відділу судово-медичної експертизи трупів бюро СМЕ Інни Падєй у фільмі МВС "Повернення. Герої на щиті".

"80% тіл, які передані нам із СІЗО, в’язниць і так далі, на них ми знаходимо ознаки тортур. Але що таке тортури? Це застосування фізичної сили, застосування певних знарядь, наприклад, які проводять електричний струм, або позбавлення людини просто життєво необхідних потреб, таких як їжа, меддопомога", - розповіла Падєй.

Вона додала, що саме репатрійовані трупи українців можна розділити на 2 категорії - це тіла, які доставляють із зони бойових дій, і ті тіла із спецустанов Росії, таких, як в’язниці, СІЗО госпіталі.

"Вони доставляються не тільки у гнильних змінах, але і у стані дуже вираженої критичної кахексії - це критичне фізіологічне виснаження організму, коли людину позбавляють елементарних речей, таких, як їжа, меддопомога, позбавляють нормальних умов перебування, від чого людина хворіє, страждає і помирає", - підкреслила завідувачка відділу судово-медичної експертизи.

За її словами, давність настання смерті встановити дуже важко на репатрійованих тілах. Бо тіла доставляються в Україну не відразу після смерті, а через якийсь часовий проміжок, який може бути від тижнів до навіть років.

Повернення тіл українців

Нагадаємо, 24 січня Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Повернення загиблих захисників також сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.