Сколько возвращенных из России тел украинцев имеют признаки пыток: ответ МВД

Из всего количества тел украинцев, которые удается вернуть из российских СИЗО и тюрем, 80 процентов имеют признаки различных пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заведующей отделом судебно-медицинской экспертизы трупов бюро СМЭ Инны Падей в фильме МВД "Возвращение. Герои на щите".

"80% тел, которые переданы нам из СИЗО, тюрем и так далее, на них мы находим признаки пыток. Но что такое пытки? Это применение физической силы, применение определенных орудий, например, проводящих электрический ток, или лишение человека просто жизненно необходимых потребностей, таких как еда, медпомощь", - рассказала Падей.

Она добавила, что именно репатриированные трупы украинцев можно разделить на 2 категории - это тела, которые доставляют из зоны боевых действий, и те тела из спецучреждений России, таких, как тюрьмы, СИЗО, госпитали.

"Они доставляются не только в гнилостных изменениях, но и в состоянии очень выраженной критической кахексии - это критическое физиологическое истощение организма, когда человека лишают элементарных вещей, таких, как еда, медпомощь, лишают нормальных условий пребывания, от чего человек болеет, страдает и умирает", - подчеркнула заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы.

По ее словам, давность наступления смерти установить очень трудно на репатриированных телах. Потому что тела доставляются в Украину не сразу после смерти, а через какой-то временной промежуток, который может быть от недель до даже лет.

Возвращение тел украинцев

Напомним, 24 января Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Возвращению погибших защитников также способствовал Международный Комитет Красного Креста.