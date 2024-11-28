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Скільки потрібно часу, щоб стабілізувати енергосистему України: оцінка експерта

Четвер 28 листопада 2024 19:10
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Скільки потрібно часу, щоб стабілізувати енергосистему України: оцінка експерта Фото: експерт оцінив, скільки потрібно часу, щоб стабілізувати енергосистему України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Володимир Омельченко

Для стабілізації енергосистеми України після сьогоднішньої атаки Росії знадобиться до двох тижнів. Однак за умови, що не буде нових обстрілів енергетичних об'єктів.

Про це у коментарі Telegram-каналу РБК-Україна розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Сьогодні ЗМІ цитували заяву нардепа Сергія Нагорняка про те, що на стабілізацію роботи енергосистеми України після останньої атаки РФ знадобиться дві-три доби.

Однак Омельченко не згоден з такою думкою.

"Знадобиться набагато більше днів. Тому що пошкодження такі, які завдані сьогодні й вони наклалися ще на попередні пошкодження. Думаю, знадобиться набагато більше. Десять днів, можливо два тижні й це не факт, що не буде нових обстрілів", - зазначив він.

Експерт наголосив, що у Росії вікно можливостей дуже обмежено і вона буде робити все для того, щоб до Нового року повністю зруйнувати українську енергосистему.

"Вони поступово просуваються до знищення нашої енергосистеми. Ми тримаємося, що можемо то робимо, але просування йде і, на жаль, в тому числі через пасивну позицію міжнародних організацій, світового співтовариства на ядерний тероризм", - додав він.

Омельченко зазначив, що партнери та міжнародні організації могли б вжити певних заходів, щоб зупинити російські атаки на енергооб'єкти України.

"Сказати, що якщо будете бити по українській енергосистемі, перекриємо вихід нафти з Балтики, з Чорного моря і все, застосуємо жорсткі санкції до всієї фінансової системи, арештуємо всю російську власність за кордоном. І все б це дуже швидко закінчилося б. Але чомусь це не робиться і терорист відчуває цю слабкість і відчуває себе господарем ситуації. Це найбільше бентежить", - додав експерт.

Масований обстріл України 28 листопада

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала нового масованого удару по Україні, випустивши 91 ракету та 97 дронів. Під ударом була енергетика.

Повітряні сили ЗСУ зазначали, що зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору. Рятувальники заявили, що пошкодження є у 14 областях України.

Пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Під час обстрілу енергетики запроваджували аварійні відключення світла. Екстрені обмеження скасували, проте діють погодинні відключення.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ по енергетиці - у матеріалі РБК-Україна.

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