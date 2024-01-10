Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень: свіжі дані

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

до 2000 гривень - 0,6%, 64 601 особа, середня пенсія - 1 234,09 гривень,

від 2001 до 3000 гривень - 29,1%, 3 058 670 осіб, середня пенсія - 2 618,7 гривень,

від 3001 до 4000 гривень - 21,3%, 2 234 970 особи, середня пенсія - 3 546,54 гривень,

від 4001 до 5000 гривень - 14,9%, 1 567 785 осіб, середня пенсія - 4 406,45 гривень,

від 5001 до 10000 гривень - 23,2%, 2 439 503 особи, середня пенсія - 6 841,75 гривень,

понад 10 000 гривень - 10,9%, 1 151 008 осіб, середня пенсія - 14 786,47 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.

Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.