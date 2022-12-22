Скільки в окупантів залишилося іранських БПЛА з нової партії: відповідь ЗСУ

Окупанти залишили близько 200 дронів-камікадзе з останньої партії, яку Іран передав Росії.

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Freedom.

За її словами, в рамках останньої партії Іран передав окупантам близько 250 дронів і росіяни не дуже їх економлять.

"Наразі ми підрахували, що залишилося їх близько 200 одиниць", - заявила речник об'єднаного прес-центру.

Гуменюк також додала, що росіяни розуміють, що ЗСУ вже успішно збивають іранські дрони. Тому окупанти намагаються знаходити місця запуску безпілотників цього подалі від зон вогневого контролю ЗСУ.