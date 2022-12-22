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Скільки в окупантів залишилося іранських БПЛА з нової партії: відповідь ЗСУ

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 19:47
Скільки в окупантів залишилося іранських БПЛА з нової партії: відповідь ЗСУ Фото: у РФ залишилося близько 200 іранських дронів-камікадзе (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Окупанти залишили близько 200 дронів-камікадзе з останньої партії, яку Іран передав Росії.

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Freedom.

За її словами, в рамках останньої партії Іран передав окупантам близько 250 дронів і росіяни не дуже їх економлять.

"Наразі ми підрахували, що залишилося їх близько 200 одиниць", - заявила речник об'єднаного прес-центру.

Гуменюк також додала, що росіяни розуміють, що ЗСУ вже успішно збивають іранські дрони. Тому окупанти намагаються знаходити місця запуску безпілотників цього подалі від зон вогневого контролю ЗСУ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Секретаріат ООН вивчає інформацію про постачання Іраном ударних безпілотників Росії.

Також повідомлялося, що українські військові з початку грудня у повітряному просторі країни збили 67 іранських дронів-камікадзе.

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