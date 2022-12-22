Сколько у оккупантов осталось иранских БПЛА из новой партии: ответ ВСУ

У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал России.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Freedom.

По ее словам, в рамках последней партии Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне не очень-то их экономят.

"На данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200 единиц", - заявила спикер объединенного пресс-центра.

Гуменюк также добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны. Потому оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников этого типа подальше от зон огневого контроля ВСУ.