ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько у оккупантов осталось иранских БПЛА из новой партии: ответ ВСУ

Новина українською →
Киев, Четверг 22 декабря 2022 19:47
Сколько у оккупантов осталось иранских БПЛА из новой партии: ответ ВСУ Фото: у РФ осталось около 200 иранских дронов-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал России.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Freedom.

По ее словам, в рамках последней партии Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне не очень-то их экономят.

"На данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200 единиц", - заявила спикер объединенного пресс-центра.

Гуменюк также добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны. Потому оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников этого типа подальше от зон огневого контроля ВСУ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников России.

Также сообщалось, что украинские военные с начала декабря в воздушном пространстве страны сбили 67 иранских дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины дрони Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции