Скільки можна заробити на Бінансі? Декілька простих кроків від TU

Назва Binance (Бінанс) сьогодні відома навіть далеким від світу криптовалют людям. Біржа є відносно молодою, бо була заснована у 2017 році. Але це сталося на піку зростання криптовалют, і цей фактор, разом з високою якістю послуг, зі старту вивели Бінанс у світові лідери. Вже в 2018 році біржа стала рекордсменкою за обігом торгів. Сьогодні Binance є cинонімом надійності, якості та безпеки у галузі цифрових валют.

Фінансові аналітики Traders Union розповіли, скільки можна заробити на Бінансі, як ефективно збільшити цей показник та що для цього потрібно робити.

Що таке Бінанс?

Сказати, що Бінанс — це тільки криптобіржа, було б некоректним. За брендом стоїть ціла розвинена бізнес-екосистема, напряму пов’язана з блокчейном та цифровими валютами. Це, зокрема, платформа для створення власних криптовалютних бізнес-про’ктів (Binance Launchpad), бізнес-інкубатор та благодійний фонд, розповідають в TU.

Біржа відкриває можливості для торгівлі 400 криптовалютами. Також Бінанс має унікальну систему заохочення активних трейдерів — це сітка винагороди Maker/Taker, завдяки якій найбільш жвавим учасникам торгів на Binance виплачуються додаткові бонуси.

Скільки можна заробити на Бінансі та як збільшити заробіток?

Заробіток на Binance залежить від багатьох факторів, серед яких досвід трейдера, обсяг торгів та волатильність ринку. На Binance можна заробити як на короткострокових, так і на довгострокових торгах. Наприклад, деякі трейдери заробили величезні суми на криптовалютах, які стрімко зросли в ціні протягом короткого періоду часу, таких як Bitcoin або Ethereum. Інші трейдери вибирають менш відомі криптовалюти з невеликими обсягами торгів, але з високим потенціалом зростання в майбутньому.

В Traders Union дали поради трейдерам, які хотіли б заробляти на Бінансі більше:

Вивчати ринок. Незалежно від того, короткостроково чи довгостроково торгує трейдер, важливо розуміти тенденції ринку та прогнозувати його рухи. У цьому допоможе отримання навичок технічного та фундаментального аналізу.

Диверсифікувати активи. Аналітики Traders Union радять не ставити все на одну карту. Розподіл інвестиційного капіталу між різними криптовалютами допоможе знизити ризики.

Не вкладати більше, ніж може дозволити бюджет. Варто дотримуватися стратегії управління ризиками та збільшувати свій капітал поступово.

Навчатися у досвідчених трейдерів. Корисним буде приєднатися до спільнот трейдерів на Binance та слідкувати за думками досвідчених учасників.

Бути готовими до втрат. На криптовалютному ринку існує високий ризик втрат, тому варто прийняти цей факт. Втрати — це нормальна частина інвестування в будь-який ринок.

Отже, можливості для заробітку на Binance не обмежені і залежать тільки від самого трейдера, від обраної ним торгової стратегії та часу, який він приділить торгівлі. Також для збільшення заробітку на Бінанс потрібно вибрати перспективну криптовалюту та не забувати читати корисні матеріали по темі. А їх у великій кількості пропонує ресурс Traders Union.