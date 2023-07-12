За скільки купують долар та євро: обмінники оновили курс

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта продовжує дорожчати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 12 липня середній курс долара Україною становить 37,40 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,25 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,55 гривні.
Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 12 липня становить 40,167 гривні за євро (+0,1043 гривні).
Національний банк України оприлюднив публічну версію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
Використання Стратегії визначатиметься не тимчасовими рамками, а формуванням відповідних макроекономічних передумов. Увага, зокрема, буде приділена оцінці розвитку наступних ключових параметрів:
За даними Держстату, річна інфляція в Україні у червні сповільнилася до 12,8% - мінімуму з початку війни. Таким чином, заходи НБУ щодо стримування інфляції дали результати. Зниження інфляційного тиску є однією з передумов для переходу до плаваючого курсоутворення та інфляційного таргетування.
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