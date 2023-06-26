Скільки країн НАТО підтримують запрошення України до членства: відповідь Стефанішиної

"Вся східна Європа, весь східний фланг НАТО одноголосно вимагає рішення щодо підтримки членства України в НАТО", - сказала вона.

За її словами, як мінімум половина союзників чітко усвідомлює важливість і стратегічну значимість рішення про вступ України для посилення Альянсу, визначення ролі Альянсу взагалі як безпекової організації та закріплення позиції щодо гарантій безпеки

Стефанішина зазначила, що переважна більшість європейських країн НАТО абсолютно свідомо підтримують рішення щодо членства України в НАТО, і не розривають рішення щодо членства з тим, що це є гарантією безпеки.

"Але не всі готові ухвалювати рішення, які мають бути ухвалені саме зараз", - додала вона.

Саміт НАТО

Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Києву на зустрічі лідерів альянсу у Вільнюсі 11-12 липня. У той час як Київ та його найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю РБК-Україна сказала, що на даний момент жодної ясності стосовно тих сигналів, які могли би бути отримані у Вільнюсі.