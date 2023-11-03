Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 3 листопада середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,75 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 39,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,22-36,24 (купівля-продаж), знизившись на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України трохи підвищив офіційний курс долара. До цього долар дешевшав протягом тижня.

Офіційний курс на 3 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2659 грн за 1 долар (+0,0004 грн).

Курс євро становитиме 38,6703 гривень за 1 євро (+0,4392 грн).

Курс у проекті держбюджету на 2024 рік

Кабінет міністрів у проект державного бюджету на 2024 рік до другого читання покращив прогноз курсу до 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно із 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі.

Наприкінці 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз – 44,2).