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Долар припинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

Україна, Четвер 02 листопада 2023 15:49
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Долар припинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс Фото: курс долара зріс менш ніж на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України трохи трохи підвищив офіційний курс долара. До цього долар дешевшав протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2659 грн за 1 долар (+0,0004 грн).

Долар припинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,6703 гривень за 1 євро (+0,4392 грн).

Долар припинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 36,25-36,27 грн/долар (купівля-продаж).

Долар припинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс знизився на 10 копійок до 37,80 гривень за долар.

Ситуація на валютному ринку

НБУ у жовтні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,338 млрд доларів. Це найбільший обсяг із червня минулого року. Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Крім того, за даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року. Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.

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