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Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжий курс в обмінниках

Україна, Понеділок 14 жовтня 2024 10:01
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Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним на початку тижня. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 жовтня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,45 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 45,60 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 44,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 14 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1891 грн за 1 долар (-0,0181 грн).

Курс євро становитиме 45,0238 гривень за 1 євро (-0,0239 грн).

Курсові очікування

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, у вересні 2024 року українці стали більше побоюватися підвищення цін та падіння гривні.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,6 п. та становить 187,7 пунктів. Індекс девальваційних очікувань зріс на 7,2 п. і становить 169,7 п.

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