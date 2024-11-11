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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на початку тижня

Україна, Понеділок 11 листопада 2024 10:05
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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на початку тижня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривні, курс євро впав на 10 копійок до 44,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 11 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2982 грн за 1 долар (-0,0607 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,4864 гривень за 1 євро (-0,0778 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом 11-18 листопада ситуація на валютному ринку України може мати ознаки спокою, а курсові зміни будуть дрібними і вельми незначними.

За його словами, результати виборів у США та перемога Дональда Трампа майже не вплинуть на пару долар-гривня.

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