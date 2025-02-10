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Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники виставили курси валют

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 10:00
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Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники виставили курси валют Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зниження. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 лютого середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,75 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 43,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 42,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,50-41,55 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму за два місяці.

Офіційний курс на 10 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4733 гривень за 1 долар (-0,0164 грн).

Це мінімальний рівень з 9 грудня 2024 року (41,4446 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 43,0327 гривень за 1 євро (+0,0535 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту скоротився на початку лютого 2025 року. Національний банк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти і знизив курс долара.

НБУ протягом тижня 3-7 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 454,79 млн доларів. Це на 21,1% менше, ніж протягом попереднього тижня 27-31 січня - 576,27 млн доларів.

Минулого тижня курс долара опустився до рівнів початку грудня. За тиждень долар подешевшав на 25 копійок 41,47 гривень.

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