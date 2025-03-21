ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 10:01
UA EN RU
Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 44,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 21 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,541 гривень за 1 долар (-0,0320 грн).

Офіційний курс євро складе 45,0014 гривень за 1 євро (-0,3215 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара цього тижня коливається у вузькому діапазоні 41,43-51,57 грн/долар. За підсумками очікується, що офіційний курс залишиться на тому ж рівні 41,50 грн/долар.

Готівковий курс вищий за офіційний на 20-30 копійок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом