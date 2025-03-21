Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 44,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 21 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,541 гривень за 1 долар (-0,0320 грн).

Офіційний курс євро складе 45,0014 гривень за 1 євро (-0,3215 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара цього тижня коливається у вузькому діапазоні 41,43-51,57 грн/долар. За підсумками очікується, що офіційний курс залишиться на тому ж рівні 41,50 грн/долар.

Готівковий курс вищий за офіційний на 20-30 копійок.