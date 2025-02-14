ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили курси валют

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 11:07
UA EN RU
Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 43,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро - по 43,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 14 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7996 гривень за 1 долар (+0,0069 грн).

Офіційний курс євро складе 43,4361 гривень за 1 євро (+0,0804 грн).

Головна валюта

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, що історично головною валютою для України залишався долар США, проте в контексті євроінтеграції та активізації економічних відносин з ЄС роль євро зростає, що може стати підставою для змін у майбутньому.

Як зазначив Пишний, ідеться не про фіксацію гривні до євро чи долара, а про вибір основної валюти, яка відіграє ключову роль у валютних операціях НБУ і впливає на курсоутворення гривні щодо інших валют.

За його словами, зараз питання зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро перебуває на стадії обговорення, остаточного рішення ще не ухвалено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту