Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 43,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро - по 43,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 14 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7996 гривень за 1 долар (+0,0069 грн).

Офіційний курс євро складе 43,4361 гривень за 1 євро (+0,0804 грн).

Головна валюта

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, що історично головною валютою для України залишався долар США, проте в контексті євроінтеграції та активізації економічних відносин з ЄС роль євро зростає, що може стати підставою для змін у майбутньому.

Як зазначив Пишний, ідеться не про фіксацію гривні до євро чи долара, а про вибір основної валюти, яка відіграє ключову роль у валютних операціях НБУ і впливає на курсоутворення гривні щодо інших валют.

За його словами, зараз питання зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро перебуває на стадії обговорення, остаточного рішення ще не ухвалено.