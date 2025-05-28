Скільки коштують долар і євро в обмінниках України: свіжі курси

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зростання. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 травня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,80 гривень, курс євро - 47,60 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 46,80 гривень. На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня. Офіційний курс Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль. Офіційний курс на 28 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6758 гривень за 1 долар (+0,1051 грн). Офіційний курс євро складе 47,3104 гривень за 1 євро (+0,0154 грн).