Скільки коштують долар і євро 1 січня 2025 року: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України призупинив зростання. Готівковий ринок відображає ситуацію на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 січня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,50 гривень, курс євро також стабільний - 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,00 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,98-42,03 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 1 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0295 гривень за 1 долар (-0,0095 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6855 гривень за 1 євро (-0,2411 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали, що попит на валюту значно зріс у грудні 2024 року. НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.

Однак за 2024 рік Україна отримала 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги. У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні менші, ніж допомога Києву.