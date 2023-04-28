Скільки коштують бензин та дизель АЗС в Україні: ціни 28 квітня

Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 28 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,55 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне пальне - 45,88 гривень за літр (-0,11 гривень), на автогаз - 21, 79 гривень за літр (+0,05 гривні). Роздрібні ціни в Україні: