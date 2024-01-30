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Скільки коштує долар: обмінники оновили курси валют

Україна, Вівторок 30 січня 2024 11:44
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Скільки коштує долар: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 30 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,30 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 гривні, євро по 41,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,88-37,91 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар дорожчає п'ятий день поспіль.

Офіційний курс на 30 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8862 грн за 1 долар (+0,1051 грн). Курс євро становитиме 41,0042 гривень за 1 євро (-0,0525 грн).

Позиція НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, після переходу до режиму "керованої гнучкості" з початку жовтня 2023 року курс долара по відношенню до гривні коливається в обидві сторони залежно від ситуації на ринку. Водночас НБУ контролює цей процес.

"Курсова стійкість як пріоритет залишається. Але попит і пропозиція, саме вони мають визначати і обсяги, і глибину, і курсову ситуацію. І ми протягом чотирьох місяців гнучкого курсоутворення забезпечуємо це досить чітко: курсова стійкість і відповідно - тенденція", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, перехід від ревальвації до девальвації стався "без жодної паніки, з повним розумінням ситуації, і зараз бачимо, що курс справді коливається в обидві сторони".

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