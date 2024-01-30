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Сколько стоит доллар: обменники обновили курсы валют

Украина, Вторник 30 января 2024 11:44
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Сколько стоит доллар: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,30 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 41,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,88-37,91 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает пятый день подряд.

Официальный курс на 30 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8862 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн). Курс евро составит 41,0042 гривен за 1 евро (-0,0525 грн).

Позиция НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, после перехода к режиму "управляемой гибкости" с начала октября 2023 года курс доллара по отношению к гривне колеблется в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке. В то же время, НБУ контролирует этот процесс.

"Курсовая устойчивость как приоритет остается. Но спрос и предложение, именно они должны определять и объемы и глубину и курсовую ситуацию. И мы в течение четырех месяцев гибкого курсообразования обеспечиваем это достаточно четко: курсовая устойчивость и соответственно - тенденция", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, переход от ревальвации к девальвации произошел "без всякой паники, с полным пониманием ситуации, и сейчас видим, что курс действительно колеблется в обе стороны".

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