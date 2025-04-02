Скільки колишніх ув'язнених захищають Україну: дані Мін'юсту

Вже більше 8 тисяч колишніх засуджених, як чоловіків так і жінок, поповнили лави Сил оборони. Це дані на початок квітня.
Про це заявив начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"На сьогоднішній день вже більше 8 тисяч чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато з колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами", - розповів він.
Здебільшого, за його словами, умовно-достроково звільнені бійці поповнили лави:
Горобець нагадав, що після ухвалення у травні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців із числа звільнених із установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже у серпні 2024 року.
З 8 травня 2024 року українським засудженим певних категорій можна служити в ЗСУ.
Уже в січні 2025 року Кабмін затвердив Порядок взяття засуджених на військовий облік, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору. Це зроблено відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.
Зазначимо, що за даними на липень минулого року понад 3 тисячі ув'язнених уже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію. Ще близько 27 тисяч можуть мати право служити в ЗСУ.
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