Скільки "Кинжалів" залишилось у РФ: відповідь командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Після останнього ракетного удару по Україні запаси гіперзвукових "Кинжалів" у Москви скоротилися до 49 штук.

"Під час удару 9 березня противник завдав черговий масований ракетний удар по території України із застосуванням 63 крилатих ракет. З них 31 - це Х-101/555, 20 "Калібрів", 6 одиниць Х-22 та 6 гіперзвукових "Кинжалів" - це 11 % від їх загальної кількості, на теперішній час у росіян залишилося 49 таких ракет", - сказав він.

Крім того, повідомив Наєв, було застосовано 16 зенітних керованих ракет комплексом С-300 та 8 БпЛА типу Shahed-131/136.

"Все це вкотре свідчить про потребу України у сучасних зенітно-ракетних комплексах Але ті ракети, які ми можемо збивати наявними засобами, як бачите, вражаються. І ефективність ураження, навіть за змішаного масованого обстрілу, досить висока", - додав він.