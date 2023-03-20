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Скільки "Кинжалів" залишилось у РФ: відповідь командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Після останнього ракетного удару по Україні запаси гіперзвукових "Кинжалів" у Москви скоротилися до 49 штук.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Під час удару 9 березня противник завдав черговий масований ракетний удар по території України із застосуванням 63 крилатих ракет. З них 31 - це Х-101/555, 20 "Калібрів", 6 одиниць Х-22 та 6 гіперзвукових "Кинжалів" - це 11 % від їх загальної кількості, на теперішній час у росіян залишилося 49 таких ракет", - сказав він.

Крім того, повідомив Наєв, було застосовано 16 зенітних керованих ракет комплексом С-300 та 8 БпЛА типу Shahed-131/136.

"Все це вкотре свідчить про потребу України у сучасних зенітно-ракетних комплексах Але ті ракети, які ми можемо збивати наявними засобами, як бачите, вражаються. І ефективність ураження, навіть за змішаного масованого обстрілу, досить висока", - додав він.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна повідомив,основними цілями Росії під час нанесення ракетних ударів по території України є здійснення гуманітарної катастрофи в Україні шляхом знищення об’єктів критичної інфраструктури в великих містах. Окремими цілями можуть бути військові об’єкти.

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