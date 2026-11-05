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Скільки днів чекати тепла: у КМДА назвали час повного запуску опалення в Києві

10:36 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: коли ввімкнуть опалення у Києві (колаж РБК-Україна)

На повне підключення домівок киян до тепла потрібно близько 10 днів. Опалення запускають одночасно в усіх районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

"Орієнтовний час на розгортання системи та подачу тепла становить 10 днів", - відповів Пантелеєв на питання, скільки часу потрібно, щоб повністю подати тепло в домівки киян.

Ці 10 днів почалися 2 листопада - саме тоді в оселі киян почали подавати опалення.

На уточнююче питання РБК-Україна про те, чи 12 листопада більшість будинків мають бути з теплом, Пантелеєв відповів ствердно.

"За винятком тих, де виникатимуть аварійні ситуації", - йдеться у повідомленні.

"Наразі немає диференціації між районами - опалення запускають одночасно в усіх районах столиці", - додав він.

"Сьогодні станом на 11:00 буде оприлюднено актуальну інформацію про відсоток будинків, у яких уже є тепло", - зазначив Пантелеєв.

Що відомо про запуск тепла в столиці

Як повідомляло РБК-Україна, Київ готується до складної зими після російських атак на енергетику.

За даними співрозмовників видання, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ перестали виробляти електроенергію.

Нагадаємо, опалювальний сезон у столиці розпочався 16 жовтня. За словами мера Києва Віталія Кличка, першими тепло почали подавати до лікарень, дитсадків і шкіл.

Також ми писали, що 2 листопада в Києві почали підключати до опалення житлові будинки.

Подібний запуск у цей день розпочався ще в низці українських міст.

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КиївОпалювальный сезон