Скільки чоловіків призовного віку щоденно виїжджають з України: дані ДПСУ

За добу з України по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6 000 чоловіків призовного віку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук.
За його словами, за системою "Шлях" як волонтери щоденно виїздять 150-200 чоловіків.
При цьому серед тих хто виїжджає найбільше водіїв вантажних перевезень, супроводжуючих осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, багатодітних чоловіків, та ти, які виховують троє і більше дітей.
"В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання", – зазначив Матвійчук.
Окрім цього значна частина чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.
Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, раніше СБУ затримала на Одещині рецидивіста. Він хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів у невизнане Придністров'я.
Також нещодавно СБУ затримала в Одесі директора кадрової агенції, яка переправляла ухилянтів до ЄС. Вони виїжджали під виглядом заробітчан, на так звану "закордонну роботу" за 8 тисяч доларів з особи.
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