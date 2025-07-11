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Скільки часу Росії треба, аби захопити Україну: прогноз ISW

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 09:27
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Скільки часу Росії треба, аби захопити Україну: прогноз ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія продовжує зазнавати величезних втрат на фронті, намагаючись здобути мінімальні територіальні переваги в Україні. За нинішніх темпів просування, щоб повністю окупувати країну, росіянам знадобляться десятки років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначили, що Росія зазнає колосальних втрат на фронті заради мінімальних територіальних здобутків.

"Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за її нинішніх відносно прискорених темпів просування, які коливалися протягом війни й навряд чи залишатимуться постійними", - цитують експерти статтю The Economist.

Водночас повідомляється, що за нинішнього темпу просування російським військам знадобиться час до лютого 2028 року, аби захопити решту територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які Росія внесла до своєї конституції.

"Темпи просування Росії 15,8 квадратного кілометра на день є надзвичайно високими порівняно з темпами просування Росії взимку 2024 - 2025 років та навесні 2025 року, і навряд чи залишатимуться постійними", - зазначили фахівці.

Крім того, за даними аналітиків, з 1 травня цього року Росія могла втратити близько 31 тисячі вбитими та пораненими, а з липня 2024 року російські війська здобували лише близько 0,038 квадратного кілометра території на кожного вбитого солдата.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть знищувати особовий склад у поточних літніх наступальних операціях, спрямованих на захоплення решти Луганської та Донецької областей та просування в Дніпропетровську та Сумську області", - підсумували в ISW.

Зауважимо, що за час повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили вже понад мільйон солдатів. Зазначимо, що Генеральний штаб ЗСУ сьогодні зранку оновив дані про втрати військ РФ.

Водночас нагадаємо, що днями військовий експерт та майор запасу Національної гвардії України ветеран війни Олексій Гетьман заявив, що Росія намагається витиснути максимум з наступу у 2025 році.

На його думку, наступного року армія РФ може взагалі зупинитися.

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